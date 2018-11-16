Охрименко призвал Киев избавиться от «фантазера» Гройсмана и МВФ

Киев, , 11:42 — REGNUM В декабре 2018 года правительство Украины может получить очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 16 ноября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает правительственный портал.

По его словам, кредит будет предоставлен после принятия бюджета Украины на 2019 год.

«Да, мы рассчитываем на транш (по программе МВФ) в декабре», — сказал Гройсман.

В свою очередь директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил о необходимости отставки премьера Гройсмана из-за его непрофессионализма.

«С точки зрения здравого смысла никакие транши МВФ не нужны. Вообще желательно как можно быстрее избавиться от МВФ, поменять премьер-министра и начать реальные реформы. То, о чем говорит Гройсман — это не реформы, это профанация. К сожалению, жизнь не улучшается, а наоборот ухудшается в результате этих реформ и конечно траншей МВФ», — рассказал Охрименко в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом эксперт считает, что МВФ может и не предоставить Украине кредит, поскольку бюджет на следующий год не сбалансирован.

«Бюджет не сбалансирован. Можно вносить любые правки, их все равно никто не будет выполнять. По традиции к концу года какой-то бюджет примут. Без бюджета нельзя. Но после принятия бюджета должна приехать новая миссия МВФ. Это будет в январе 2019 года. Скорее всего, когда миссия посмотрит на бюджет, то примет решение не давать деньги. В прошлом и позапрошлом году были такие же разговоры: только примем бюджет, сразу будет кредит МВФ. Это обычная болтовня. Господин Гройсман знает, что врет. Он просто врет», — считает Охрименко.

Он также выразил уверенность, что правительству и даром не нужен кредит МВФ, поскольку стабильность гривны удерживают деньги украинцев, которые выехали на заработки за границу.

«Кредиты МВФ давно не влияют на курс гривны и никогда не влияли. Даже если дадут это не повлияет, если дадут тоже не повлияет. На курс влияют деньги гастарбайтеров. Почему мы видим стабильный курс? Люди начали больше переводить денег в Украину. Наблюдается относительная ревальвация (укрепление — ред.) гривны. Кредит МВФ и даром никому не нужен, за исключением господина Гройсмана, который любит много врать и фантазировать», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша, до конца нынешнего года.

Напомним, 26 октября министерство финансов Украины разместило пятилетние и десятилетние еврооблигации на 2 млрд долларов под 9 и 9,75% годовых. 19 октября в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ.