Грузия: пропаганда против себя

Андро Малкин, , 12:42 — REGNUM

Чем ближе дата второго тура выборов президента Грузии, тех самых, которым первоначально лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили особого значения не придавал, а посему кандидата из собственных рядов решил не выставлять, тем сильнее становится противостояние и тем больше делается ошибок. Умышленно или по неосторожности — это уже гадать экспертам и аналитикам. Но ошибки случаются и наносят урон прежде всего поддерживаемому той или иной политической силой кандидату.

Казалось бы, правящая «Грузинская мечта» с совершенно благими намерениями еще больше поддержать одобряемого ею кандидата — Саломе Зурабишвили, которая формально считается «независимым» кандидатом, но которую нынешняя власть отстаивает чуть ли не «зубами», за одну ночь на центральных трассах Тбилиси (а из регионов сообщают, что и у них) развесила новые рекламные баннеры. Новые тем, что на них имя и фамилия, а также избирательный номер поддерживаемого правящей партией кандидата — Саломе Зурабишвили — отпечатаны (нарисованы) не очень крупным шрифтом, где-то сбоку, а вместо фотографии самой Зурабишвили на избирателей смотрят лидер и учредитель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили или (на другом рекламном баннере) председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Негативное отношение к этим баннерам проявили не только оппоненты, которые не замедлили обратиться к критике правительства и подчеркнуть, что «независимый кандидат» вовсе не «независимый» и что за ним уже явно стоит Бидзина Иванишвили. Неприемлемой оказалась такая реклама и для сторонников правящей партии, по мнению которых, авторы подобных баннеров сослужили своему кандидату очень плохую службу.

Интересно, что ни у депутатов парламентского большинства, ни у других «лидеров» правящей партии такие баннеры никакого протеста или осуждения не вызвали. Во всех своих комментариях они подчеркивали, что Бидзина Иванишвили и Ираклий Кобахидзе — лидеры «Грузинской мечты», и ничего плохого в том, что они подобным образом поддерживают желанного кандидата, нет.

Создается впечатление, что в «Грузинской мечте» после шести лет нахождения у власти и проведенных в рядах партии чисток были отсеяны все, кто каким-либо образом выступал или мог выступить с осуждением того или иного решения, и осталась лишь та категория политиков, которые во всем соглашаются с лидером. Видимо, и в вопросе с рекламными баннерами автору такой инициативы, явно льстящей лидерам партии, никто перечить не посмел. А в итоге получили обратный эффект, потому что сегодня даже явные сторонники нынешней власти поговаривают, что могут вообще не пойти на голосование.

«Если так хотели поддержать своего кандидата, сфотографировались бы лучше вместе с ней и напечатали на баннерах совместную фотографию», — предложила одна из сторонниц нынешнего правительства, отметив, что подобная реклама сыграла лишь на руку оппонентам «Грузинской мечты».

Вообще проблема пиара, пропаганды собственных идей и программ была у основанной Бидзиной Иванишвили коалиции, а затем и партии, с самого начала, и причиной тому — проводимая партией кадровая политика. Пиарить тоже нужно умело, но соответствующая служба «Грузинской мечты» лишь отбивается от негативного пиара в адрес нынешней власти, достаточно успешно проводимого оппонентами — соратниками экс-президента Михаила Саакашвили, и противопоставляет негативному пиару оппозиции свой не менее негативный пиар, действуя апробированными и инициированными оппозицией методами. Теми самыми, которые многие представители «Грузинской мечты» осуждали в бытность свою в оппозиции. Публикации тайных записей в ответ на такие же тайные записи оппонентов стали обычным и традиционным способом политической борьбы, в том числе в предвыборный период, и до нынешних президентских выборов обе конкурирующие стороны предложили грузинским избирателям новые «сериалы компроматов» друг на друга. Определенное влияние на избирателей такая тактика оказала: более половины имеющего права голоса населения в знак протеста просто не явились на избирательные участки, а главные конкуренты в борьбе за пост президента не сумели набрать достаточного для победы количества голосов.

«Грузинская мечта» в противостоянии с нынешним президентом Грузии, преследуя цель предотвращения возможности возвращения «авторитарного режима» Саакашвили, сделала все для резкого ограничения прав и полномочий главы государства, неоднократно перекроив и изменив действующую Конституцию. Казалось бы, за пост такого «ущемленного в полномочиях» главы государства на этих выборах правящей партии бороться и не стоило.

И первоначально со стороны Бидзины Иванишвили прозвучали именно такие тезисы. Но активность самого экс-президента Саакашвили, его угрожающие заявления, а также активные действия и пропаганда, предпринимаемые и проводимые его соратниками в Грузии, видимо, заставили лидеров «Грузинской мечты» задуматься: а стоит ли отдавать пост президента оппозиции? И когда результаты первого тура выборов такую возможность проявили достаточно четко, со стороны правящей партии стали раздаваться обеспокоенные предсказания о возможных гражданских беспорядках и нестабильности. По мнению лидеров «Грузинской мечты», такая перспектива ожидает население страны в случае победы на выборах кандидата от партии Михаила Саакашвили — Григола Вашадзе.

Поддерживающие нынешнюю власть (или поддерживаемые и контролируемые нынешней властью?) СМИ развернули целую кампанию напоминания населению о тяжелых моментах 9-летнего правления «тоталитарного режима Саакашвили»: со страниц интернет-изданий и экранов телеканалов не сходят статьи и видеоролики событий 7 ноября 2007 года и последующих разгонов митингов оппозиции, истязаний заключенных в тюрьмах, других свидетельств жестокости и непримиримости правительства Саакашвили.

Параллельно население предупреждают, что если победит Вашадзе, то он в ранге президента помилует Саакашвили, и тот вернется в Грузию и возглавит в стране новую революцию. Сам Саакашвили на эти предсказания ответил достаточно иронично, заявив, что ни в чьем помиловании не нуждается, так как «ничего такого не совершал», и пообещав, что обязательно вернется в Грузию, и хотя активной политикой заниматься не будет, но всячески будет поддерживать своих соратников.

А соратники в Грузии уже заявляют, что никакие они не представители старой власти, а новая сила, которая принесет стране изменения.

«Действительность состоит в том, что в нашей команде — новые люди, новые личности, профессионалы, которые комплексно подходят ко всем вопросам. Назад никто не возвращается. Мы новая команда, которая придет к власти!» — уверенно заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. Тот самый, который при правлении Саакашвили занимал пост заместителя министра юстиции и оправдывал все действия тогдашних властей. Тот самый, который после поражения «Единого национального движения» на парламентских выборах 2012 года одним из первых покинул ряды партии, а позднее основал собственную партию. С этой партией он вступил в один избирательный блок с учрежденной известным грузинским оперным певцом и оппонентом нынешней власти Паатой Бурчуладзе политической силой и принял участие в парламентских выборах 2016 года, которые этот блок проиграл.

После поражения на выборах 2012 года «Единое национальное движение» стало постепенно распадаться. Вышедшие из рядов партии политики создавали новые партии и движения, которые ставили перед собой те же цели и задачи, которые преследовало ЕНД. И хотя порой конфликтовали и спорили друг с другом, но в борьбе с «Грузинской мечтой» были едины и стояли на одной позиции.

События дальнейшего периода подтвердили, что сам распад ЕНД был некоей «вынужденной мерой», предпринятой как с целью «реабилитации» партии в глазах населения, так и создания у стороннего наблюдателя (в основном — западного) впечатления, что с нынешним правительством Грузии борется не одна, а множество различных политических сил.

Проблема Грузии сегодня состоит не в дефиците политических партий — их слишком много для страны с населением до 4 миллионов человек, а в отсутствии новых лиц и новых партий на политической арене. И в «Грузинской мечте», и в «Едином национальном движении» сгруппировались достаточно «закаленные» политики старого и не очень старого поколения, значительная часть которых вышла из рядов «Союза граждан Грузии» Эдуарда Шеварднадзе. Именно в недрах этого политического объединения и зародились фигуры свергших в 2003 году власть Шеварднадзе Михаила Саакашвили, Зураба Жвании, Нино Бурджанадзе, там же начинали свою политическую биографию многие члены как ЕНД, так и нынешней «Грузинской мечты».

Грузинские аналитики давно говорят о необходимости появления на арене новой политической силы, отмечают, что все предпосылки для создания такой силы в стране налицо. Но сама эта новая партия или новое движение, созданное политиками нового, не отягощенного неблаговидным прошлым поколения, никак не появится. Вот и получается, что уже четверть века за власть в Грузии борются «старые лица», каждый раз выступающие в обличье «нового класса».