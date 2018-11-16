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Глава Крыма: ООН подталкивает Киев к совершению новых преступлений

Политика

На полуострове уверены: очередная резолюция нарушает права крымчан

Симферополь, 16 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  Резолюция Генассамблеи ООН по поводу нарушения прав человека, которые якобы есть в Крыму, является оскорблением более двух миллионов жителей полуострова. Об этом 16 ноября заявил руководитель региона Сергей Аксёнов, комментируя международный документ.

«Все без исключения иностранные делегации, которые приезжали в Крым после воссоединения с Россией, отмечали мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации по национальному, религиозному и другим признакам. Принимая политически мотивированные резолюции, Генассамблея ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее третий комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который требует освободить «незаконно задержанных» и «незаконно осужденных» Россией украинцев. Документ поддержало 67 стран, воздержались — 82. Против проекта проголосовали 26 стран.

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Воссоединение Крыма с Россией
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