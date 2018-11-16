«Это болезнь» — в Крыму ответили на принятую Генассамблей ООН резолюцию

Симферополь, , 11:22 — REGNUM Принятие комитетом Генассамблеи ООН украинской резолюции о «нарушении прав человека» в Крыму свидетельствует о «политической слепоте». Такое мнение высказал вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский.

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Он пояснил, что «эта болезнь» вполне объясняется страхом и ненавистью, которые испытывают на Западе из-за роста влияния России в мире.

«При этом эта болезнь не позволяет видеть поражающие своими масштабами нарушения прав человека на Украине, которая ведет уже который год войну против собственного народа на территории Донбасса», — цитирует РИА Новости слова заместителя председателя правительства Крыма.

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При этом Полонский обратил внимание на значительный перевес воздержавшихся при голосовании за резолюцию стран против тех, кто поддержал документ.

Как сообщало ИА REGNUM, третий комитет Генассамблеи ООН на заседании 15 ноября принял украинскую резолюцию о «нарушении прав человека в Крыму». «За» проголосовали 67 стран, на три меньше, чем в 2017 году. «Против» высказались 26 стран. Большинство же государств (87) воздержалось. Авторы документа требуют освободить «незаконно задержанных» и «незаконно осуждённых» Россией граждан Украины.

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