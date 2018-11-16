Новосибирскую прокуратуру возглавит «принципиальный страж» Яков Хорошев

Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Конкурсная комиссия Законодательного собрания Новосибирской области рекомендовала к согласованию кандидатуру Якова Хорошева на должность прокурора региона. Решение будет принято на сессии парламента 22 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Законодательное собрание поступило представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Новосибирской области кандидатуры Якова Хорошева», — уточнил председатель конкурсной комиссии Андрей Панферов.

Как напомнили в Заксобрании, согласно областному законодательству, представление Генпрокурора РФ о назначении на должность прокурора области рассматривается губернатором и парламентом в 30-тидневный срок со дня его поступления.

Согласно официальным данным, Яков Хорошев — уроженец Астраханской области. Он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Сначала работал следователем в Бурятской транспортной прокуратуре, затем в разное время был старшим следователем ведомства и Бурятским транспортным прокурором, старшим помощником прокурора региона по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, был прокурором Бурятии. В 2009 году стал главой ведомства Алтайского края.

«Якова Хорошева, бывшего прокурора Бурятии и Алтайского края, считают принципиальным стражем интересов государства и общества. Заксобрание готово утвердить нового прокурора области, и в ближайшее время он сможет приступить к формированию команды», — пишет, комментируя кадровые перестановки в новосибирской облпрокуратуре, ресурс «Центр деловой жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев ранее был отстранён от занимаемой должности. По словам официального представителя регионального ведомства Дмитрия Лямкина, он «уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет». В то же время ранее СМИ сообщали, что Фалилеев, который возглавлял прокуратуру Новосибирской области с 2015 года, уволили с поста во время комплексной проверки с участием представителей Генпрокуратуры.

Ранее одним из возможных кандидатов на должность прокурора региона СМИ называли первого заместителя прокурора Омской области Александра Лоренца.

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