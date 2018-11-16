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Северная Корея выслала гражданина США

Политика

Он был арестован в октябре за нелегальное пересечение границы

Пхеньян, 16 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Власти Северной Кореи приняли 16 ноября решение выслать американского гражданина Брюса Байрона Лоуренса, сообщает со ссылкой на северокорейские СМИ французское издание Le Figaro.

Он был задержан в октябре за нелегальное пересечение границы с Китаем и объявлен лицом, находящимся «под контролем ЦРУ».

Напомним, до потепления отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, которое началось до саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре, на территории Северной Кореи содержался целый ряд американских граждан, в частности, арестованный за кражу агитационного плаката Отто Уормбир, который был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Благодаря потеплению Пхеньян стал мягче относится к гражданам США, отпустив перед встречей лидеров двух стран нескольких американских заключенных.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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