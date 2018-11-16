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Таиланд станет председателем саммита АСЕАН на 2019 год

Политика

Экономика АСЕАН входит в первую шестерку в мире

Сингапур, 16 ноября 2018, 11:20 — REGNUM  Таиланд станет председателем саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 2019 год, продвигая идею «развитие партнерства в интересах устойчивого развития», сообщает Antaranews.

«Таиланд готов продолжить работу над достигнутыми результатами в ходе саммита АСЕАН в Сингапуре, в том числе развивать умные города, поддерживать мир и безопасность», — заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

В настоящее время экономика АСЕАН входит в первую шестерку в мире. Таиланд нацелен на развитие экономики АСЕАН, которая должна войти в четверку лучших к 2030 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33-й саммит АСЕАН прошел с 11 по 15 ноября 2018 года в Сингапуре.

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