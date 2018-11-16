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Лидер фракции АдГ отвергла обвинения в незаконном финансировании партии

Политика

Распространенная информация «по большей части ложна, неполна и предвзята», заявила Алис Вайдель

Берлин, 16 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  Лидер парламентской фракции немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель прокомментировала слухи о незаконном финансировании партии из-за рубежа, передает телеканал N-TV 16 ноября.

По ее словам, все обвинения известны ей только из средств массовой информации (СМИ).

«Я решительно отвергаю эти обвинения. У них нет никаких оснований, и они являются попыткой дискредитировать меня в личном и политическом отношении», — сказала политик. Размещенная в СМИ информация «по большей части ложна, неполна и предвзята».

Вайдель заявила, что будет способствовать разъяснению фактов в интересах партии, а также прибегнет к помощи адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе ряд немецких СМИ сообщил о двух крупных пожертвованиях для АдГ из Швейцарии и Бельгии в размере €130 тыс. и €150 тыс. В обоих случаях партия уже возместила суммы отправителям, однако у некоторых политиков и экспертов есть сомнения в законности этих переводов.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ выявили новый случай подозрительного финансирования партии АдГ

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Политическая жизнь Германии
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