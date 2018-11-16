Депутат из Татарии предлагает переписать закон о митингах

Казань, , 11:01 — REGNUM В Татарии планируют ввести возможность подачи уведомлений на проведение публичных акций в электронной форме через портал госуслуг региона и МФЦ, а также усилить ответственность за воспрепятствование в организации проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Депутаты Госсовета РТ на сессии 19 ноября 2018 года рассмотрят план законотворческой работы на 2019 год, проект которого уже обнародован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в плане 37 законодательных инициатив по внесению поправок и дополнений в федеральное и республиканское законодательство.

В частности, депутат Ильдар Шамилов предлагает внести изменения в статью 5.38 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ, которые призваны усилить административную ответственность за воспрепятствование в организации собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, которое выразилось в необоснованных отказах в согласовании проведения публичных мероприятий и это подтверждено вступившими в силу судебными актами. Инициативу планируется рассмотреть в первом квартале 2019 года.

Также в этой сфере депутат Шамилов предлагает ввести возможность подачи уведомления о проведении публичного мероприятия посредством портала госуслуг Татарии, многофункциональных центров. Изменения предлагается внести в закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан».

Большой объём поправок планируется в сфере налогового законодательства. Так, депутат Роман Мугерман предложил внести изменения в статью 6 закона республики «О транспортном налоге» в части предоставления налоговой льготы по транспортному налогу для автобусов и грузовых автомобилей на газомоторном топливе, а также в пункт 14 части 2 статьи 3 закона Татарии «О налоге на имущество организаций» в части уточнения порядка предоставляется льготы, начиная с месяца принятия на учет указанного имущества.

Депутат Наиль Маганов предлагает продлить применение льгот на налог на имущество организаций до 1 января 2022 года.

Напомним, 19 ноября состоится очередная сессия Госсовета Татарии, в повестку которой включен 21 вопрос, в том числе второе чтение основного финансового документа 2019 года — бюджета республики.

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