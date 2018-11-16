Экс-губернатор Липецкой области через облдуму попал в Совет Федерации

Липецк, , 10:54 — REGNUM Бывший губернатор Липецкой области, а ныне депутат областного совета Олег Королёв 15 ноября был наделён полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от администрации Липецкой области. Как передаёт ИА REGNUM, соответствующее постановление было подписано временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым.

Кадровое назначение связано с отставкой бывшего сенатора Ираиды Тихоновой, которая сложила полномочия 7 ноября.

Чтобы стать сенатором, Олег Королёв должен был получить мандат депутата областного совета. Ему досталось место Ольги Сотниковой, которая отказалась от депутатского кресла, сославшись на сильную занятость на основной работе. Её мандат был передан Королёву 15 ноября.

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