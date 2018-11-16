Клинцевич: действия Украины в Азовском море — беспредел

Москва, 16 ноября 2018, 10:50 — REGNUM Действия госпогранслужбы Украины, задержавшей 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма» — это проявление «явного беспредела». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, Москва способна перекрыть доступ украинским судам в Азовское море, причём сделать это в короткое время.
«Я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — написал сенатор в своем Facebook.
Клинцевич подчеркнул, что Украина сама разрывает соглашение об Азовском море.
Напомним, по данным СМИ, на днях госпогранслужба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма». Всего же в поле зрения украинских пограничников 940 судов.
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