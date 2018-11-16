Путин поздравил президента Киргизии с юбилеем

Москва, , 10:46 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с 60-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил значительный вклад главы Киргизии в развитие стратегического партнёрства между двумя странами, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Глава Российского государства выразил уверенность, что конструктивный диалог между Россией и Киргизией и плодотворная совместная работа будет продолжена, и пожелал Сооронбаю Шариповичу крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны киргизского языка. «Киргизский язык как государственный должен выполнять функцию национального единения», — считает он.

Подробнее: Президент Киргизии: знание киргизского языка — государственная задача