Семья сенатора Маккейна разрешила переименовать улицу Киева в его честь

Киев, , 10:45 — REGNUM Киевсовет получил письмо от родных покойного сенатора США Джона Маккейна, в котором они поддержали идею назвать улицу Киева в честь политика, заявил заместитель мэра столицы Украины Владимир Прокопив, сообщило 15 ноября «Радио Свобода».

Чиновник отметил, что киевские власти рассматривают вопрос о переименовании улицы, названной в честь Героя Советского Союза, разведчика и руководителя советского подполья Киева Ивана Кудри.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года в возрасте 81 года. Президент Украины Пётр Порошенко назвал покойного «героем Украины» и предложил переименовать одну из улиц Киева в его честь. Эксперты напомнили президенту, что власти Киева ввели мораторий на переименование улиц в честь людей, умерших за последние два года.

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