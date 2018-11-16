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Семья сенатора Маккейна разрешила переименовать улицу Киева в его честь

Политика

Именем «героя Украины» декоммунизируют улицу, названную в честь советского разведчика

Киев, 16 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  Киевсовет получил письмо от родных покойного сенатора США Джона Маккейна, в котором они поддержали идею назвать улицу Киева в честь политика, заявил заместитель мэра столицы Украины Владимир Прокопив, сообщило 15 ноября «Радио Свобода».

Чиновник отметил, что киевские власти рассматривают вопрос о переименовании улицы, названной в честь Героя Советского Союза, разведчика и руководителя советского подполья Киева Ивана Кудри.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года в возрасте 81 года. Президент Украины Пётр Порошенко назвал покойного «героем Украины» и предложил переименовать одну из улиц Киева в его честь. Эксперты напомнили президенту, что власти Киева ввели мораторий на переименование улиц в честь людей, умерших за последние два года.

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Закон о декоммунизации на Украине
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