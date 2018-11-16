Казахстан планирует обжаловать решение суда США об аресте активов

Астана, , 10:45 — REGNUM Казахстан обжалует решение окружного суда США о взыскании активов республики по арбитражному решению в пользу молдавского бизнесмена Анатолия Стати, заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, сообщает 16 ноября агентство «КазТАГ».

Министр пояснил, что Казахстан отказался выплатить $530 млн суду в Вашингтоне в качестве обеспечения, что позволило бы приостановить принудительное исполнение.

Астана отказалась выплачивать суду деньги, так как в нескольких европейских странах идут процессы по данному делу. В частности, заморожена часть активов месторождения Кашаган, а также Национального фонда республики.

Бекетаев добавил, что на территории США у Казахстана нет активов, за исключением посольства и резиденции. Казахстан не признает решение арбитражного суда и считает все действия Анатолия Стати мошенническими.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре окружной суд США по округу Колумбия разрешил Анатолию стати выявлять на территории США активы Казахстана для ареста с целью удовлетворения арбитражного решения на сумму $525 млн.

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