Индонезия и Япония обсудили экономические вопросы в Сингапуре

Сингапур, , 10:36 — REGNUM Ряд экономических вопросов обсуждался на двусторонней встрече между делегациями Индонезии и Японии в Сингапуре, сообщает Antaranews.

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к японскому правительству с просьбой обратить внимание на стандартизацию пальмового масла.

Кроме того, президент Индонезии и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили соглашение об экономическом партнерстве между Индонезией и Японией, а также всеобъемлющее региональное экономического партнерства (ВРЭП).

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Стороны также затронули тему развития потенциала Индонезии в отношении рыбной промышленности и десяти новых направлений в сфере развития туризма на острове Бали.

Напомним, в ходе рабочего визита в Сингапуре президент Индонезии провел ряд двусторонних встреч с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, президентом Чили Себастьяном Пиньерой, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и вице-президентом США Майком Пэнсом.

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