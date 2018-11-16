Индонезия и Япония обсудили экономические вопросы в Сингапуре

Сингапур, 16 ноября 2018, 10:36 — REGNUM Ряд экономических вопросов обсуждался на двусторонней встрече между делегациями Индонезии и Японии в Сингапуре, сообщает Antaranews.
Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к японскому правительству с просьбой обратить внимание на стандартизацию пальмового масла.
Кроме того, президент Индонезии и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили соглашение об экономическом партнерстве между Индонезией и Японией, а также всеобъемлющее региональное экономического партнерства (ВРЭП).
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Стороны также затронули тему развития потенциала Индонезии в отношении рыбной промышленности и десяти новых направлений в сфере развития туризма на острове Бали.
Напомним, в ходе рабочего визита в Сингапуре президент Индонезии провел ряд двусторонних встреч с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, президентом Чили Себастьяном Пиньерой, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и вице-президентом США Майком Пэнсом.
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