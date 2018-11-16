Дело о депутатских мандатах: на Урале прокуратура снова проиграла в суде

Первоуральск, Свердловская область, , 10:12 — REGNUM В Свердловской области дело о лишении депутатов думы Первоуральска мандатов получило своё продолжение. 15 ноября Свердловский областной суд полностью отказал прокурору города в удовлетворении требований, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Иван Кадочников.

Об этом деле ИА REGNUM ранее рассказывало. Напомним, прокуратура Первоуральска требовала лишить троих депутатов мандатов. Под пристальное внимание надзорного ведомства попали Вадим Чертищев, Виталий Верт и Дмитрий Чураков. Поводом для этого стало то, что, по информации прокуратуры, в их декларациях о доходах и имуществе были выявлены неточности.

Прокуратура обратилась к думе с требованием лишить этих депутатов мандатов. Но получила депутатский отказ. Тогда 19 июля прокурор обратился в суд. А 16 августа судья огласил решение. В удовлетворении требований прокурора было отказано.

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Однако частично требования прокуратуры всё же были удовлетворены. Первоуральский городской суд признал незаконным заключение (решение) комитета думы по организации работы и вопросам местного самоуправления от 9 июля 2018 года, которое было принято после рассмотрения представления прокурора города от 28 июня 2018 года. Также было признано незаконным бездействие гордумы в части непринятия мер по рассмотрению этого прокурорского представления. Суд обязал думу рассмотреть представление прокурора в месячный срок после вступления судебного акта в силу.

Депутат Вадим Чертищев и адвокат Иван Кадочников обратились с апелляцией в областной суд. Из текста апелляционной жалобы следует, что свои претензии прокуратура также предъявляла по поводу депутата Галины Сельковой, которая возглавляет гордуму. Но в суде административные исковые требования к ней не заявлялись.

Кроме того, в апелляции была обоснована законность заключения комитета думы от 9 июля. А подлинность заключения административным истцом, то есть прокуратурой, не оспаривалась.

«Соответственно факт бездействия в форме уклонения от принятия решения (документа) не подтверждается материалами дела», — говорилось в апелляционной жалобе.

В связи с этим Чертищев и Кадочников просили отменить признание заключения комитета гордумы незаконным. Также они добивались отмены признания незаконным бездействия гордумы по рассмотрению прокурорского представления и обязанности гордумы рассмотреть это представление в месячный срок. 15 ноября облсуд сказал своё веское слово. Решение городского суда отменено и вынесено новое, согласно которому прокурору полностью отказано в удовлетворении требований.