В Facebook прокомментировали информацию о запрете iPhone и заказных статьях

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Компания Facebook признала, что её сотрудникам предлагается использовать смартфоны на базе Android вместо iPhone от Apple, однако опровергла информацию, согласно которой причиной этого стало то, что Тим Кук «разозлил» Марка Цукерберга. Об этом 15 ноября сообщила газета The Independent.

В компании пояснили, что они рекомендовали своим сотрудникам пользоваться android-смартфонами из-за того, что это «самая популярная операционная система в мире». Представители Facebook также заявили, что газета The New York Times ошибается в своих предположениях по поводу того, что компания наняла PR-фирму Definers Public Affairs для того, чтобы продвигать негативную информацию о своих конкурентах. Издание отмечает, что компания Apple воздержалась от комментариев.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам компании пользоваться смартфонами Apple из-за того, что его разозлило интервью, данное главой Apple Тимом Куком телеканалу MSNBC в начале 2018 года. В нём Кук заявил, что он никогда бы не оказался на месте Цукерберга, чья компания попала в скандал, связанный с утечкой данных пользователей. Он также сказал, что Apple могла бы «заработать кучу денег», если бы торговала этими данными, но компания никогда не будет этого делать.

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