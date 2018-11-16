Президент Индонезии встретился с премьер-министром Японии в Сингапуре

Сингапур, , 10:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двухстороннюю встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сингапуре, сообщает Antaranews.

Джоко Видодо поприветствовал Синдзо Абэ и японскую делегацию. «Я рад снова увидеться», — заявил президент Индонезии.

В ходе двусторонней встречи глава Индонезии рассказал о событиях, связанных с землетрясением в Палу, Центральная Сулавеси. Президент объяснил, что в настоящее время Индонезия находится на стадии восстановления и реконструкции домов, пострадавших от землетрясения и цунами. Глава государства также высоко оценил помощь, оказанную Японией.

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В свою очередь премьер-министр Синдзо Абэ выразил сожаление в связи с землетрясениями, произошедшими на острове Ломбок и в городе Палу, а также авиакатастрофой самолета Lion Air в водах Караванга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кулуарах Восточноазиатского саммита президент Индонезии провел ряд двусторонних встреч. Президент Индонезии также встретился главами Чили, Российской Федерации и премьер-министром Австралии.

Подробности: Президент Индонезии встретится с главами Чили, Австралии, Японии и РФ

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