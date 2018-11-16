В Гватемале проходит XXVI Иберо-американский саммит

Гватемала, , 10:05 — REGNUM На этой неделе в древней столице Гватемалы — городе Антигуа-Гватемала — проходит XXVI Иберо-американский саммит с участием 22 испаноязычных государств, сообщает агентство Prensa Latina.

Министры иностранных дел стран-участниц саммита утвердили декларацию и 20 специальных коммюнике, которые будут представлены 16 ноября главами государств и правительств на закрытии встречи.

Главы МИД 22 стран обязались внести свой вклад в «Повестку-2030» в области сотрудничества, культурного развития, защиты равенства полов и коренного индейского населения.

Также в «Повестку-2030» вошли темы миграции и предоставления убежища, права на чистую воду, сохранения и рационального использования океанов, устойчивой торговли кофе, поддержки людей с ограниченными возможностями, сохранения древних языков.

15 ноября в Учебном центре испанского сотрудничества в присутствии президента Гватемалы Джимми Моралеса и короля Испании Филиппа VI была представлена «Иберо-американская программа по защите прав инвалидов». Этот проект — совместная инициатива Гватемалы, Андорры, Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Испании, Мексики, Доминиканской Республики и Уругвая.

Следующий, XXVII Иберо-американский саммит будет принимать Андорра.