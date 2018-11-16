Туркестанская область подписала меморандумы с регионами Узбекистана

Чимкент, Казахстан, , 10:03 — REGNUM В рамках первого форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана Туркестанская область подписала меморандумы о сотрудничестве с городами Джизак, Ташкент и Ташкентской областью, сообщает 16 ноября агентство «Казинформ».

Руководство Туркестанской области также подписало 13 документов с главами Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кустанайской областей и городами Астаной, Алма-Атой и Чимкентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин и хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев подписали рамочное соглашение о сотрудничестве.

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