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На создание космических войск США может уйти $10 млрд

Политика

Указанная сумма является максимальной, траты на создание нового рода войск могут быть и в два раза меньше

Вашингтон, 16 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Создание космических войск обойдется американским налогоплательщикам в сумму около $10 млрд, заявил первый замминистра обороны США Патрик Шанахан. Об этом пишет The Hill.

По словам Шанахана, указанная сумма является максимальной, траты на создание нового рода войск могут быть и в два раза меньше. Следует отметить, что в сентябре 2017 года министр ВВС США Хизер Уилсон говорила, что на создание космических сил следует направить $12,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания в Соединенных Штатах космических войск. Глава Белого дома подчеркнул, что новый род войск необходим, чтобы не отставать от России и Китая.

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Американский военный космос
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