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Премьер-министр Японии планирует посетить Россию в январе — СМИ

Политика

Точная дата визита премьер-министра Японии в РФ пока не называется

Премьер-министр Японии планирует посетить Россию в январе — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 16 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  В январе 2019 года в Москву может прибыть премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в канцелярии главы правительства.

По данным агентства, Абэ планирует встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения мирного договора.

Отметим, что точная дата визита премьер-министра Японии в РФ пока не называется.

Ранее издание Asahi Shimbun сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита АСЕАН в Сингапуре заявил, что на территории южных Курильских островов, в случае передачи их Японии, не будут размещаться военные базы США.

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Курильские острова и Япония
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