Пенс: Южно-Китайское море не принадлежит ни одной из стран

Сингапур, , 09:07 — REGNUM Акватория Южно-Китайского моря не может полностью контролироваться ни одним государством, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает 16 ноября Reuters.

Также Пенс подчеркнул, что корабли и самолеты Соединенных Штатов на основании международного права продолжат курсировать в Южно-Китайском море, а также в других местах, в которых сосредоточены интересы США.

Напомним, 15 ноября глава Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Соединенные Штаты должны смириться с фактом перехода Южно-Китайского моря под контроль КНР. Дутерте подчеркнул, что Вашингтон должен отказаться от проведения в указанном регионе военных учений, чтобы не вызывать раздражение Китая.