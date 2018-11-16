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Пенс: Южно-Китайское море не принадлежит ни одной из стран

Политика

Корабли и самолеты Соединенных Штатов на основании международного права продолжат курсировать в Южно-Китайском море

Сингапур, 16 ноября 2018, 09:07 — REGNUM  Акватория Южно-Китайского моря не может полностью контролироваться ни одним государством, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает 16 ноября Reuters.

Также Пенс подчеркнул, что корабли и самолеты Соединенных Штатов на основании международного права продолжат курсировать в Южно-Китайском море, а также в других местах, в которых сосредоточены интересы США.

Напомним, 15 ноября глава Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Соединенные Штаты должны смириться с фактом перехода Южно-Китайского моря под контроль КНР. Дутерте подчеркнул, что Вашингтон должен отказаться от проведения в указанном регионе военных учений, чтобы не вызывать раздражение Китая.

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
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