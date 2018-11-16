Премьер-министр Израиля отменил визит в Австрию

Вена, , 08:58 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в Австрию, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на израильские средства массовой информации.

Вечером 15 ноября министерство иностранных дел Израиля уведомило, что Нетаньяху не поедет на конференцию Евросоюза, посвященную борьбе с антисемитизмом. Конференция пройдет в столице Австрии Вене на будущей неделе.

Это должен был быть первый визит премьер-министра Израиля в Вену с 1997 года. Напомним, Нетаньяху запретил членам своего правительства работать с австрийскими министрами, принадлежащими к Австрийской партии свободы, к которой приклеен ярлык антисемитской.

Причиной отмены визита Биньямина Нетаньяху называют хрупкую внутриполитическую обстановку в Израиле. Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в знак протеста против перемирия с палестинским движением ХАМАС в отставку ушел министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

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