МИД РФ: НАТО наращивает военное присутствие от Черного до Балтийского моря

Москва, , 08:54 — REGNUM Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса наблюдается от Черного до Балтийского моря. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия внимательно наблюдает за наращиванием группировки НАТО у своих границ.

«Альянс последовательно передвигает свои укрепленные рубежи все дальше на восток и каждый раз мотивирует это необходимостью самообороны», — подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что наращивание военного присутствия НАТО вблизи границ РФ заметно «по всей протяженности дуги от Балтийского до Черного моря».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон окончательно решил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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