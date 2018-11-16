США предъявили обвинения основателю WikiLeaks Ассанжу

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Власти США предъявили обвинения находящемуся в здании посольства Эквадора в Лондоне Джулиану Ассанжу, который является основателем разоблачительного ресурса WikiLeaks. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эти сведения непреднамеренно раскрыл один из помощников прокурора.

Напомним, в августе 2018 г. конгресс США отправил Ассанжу приглашение принять участие в слушаниях по так называемому «вмешательству РФ» в американские выборы — 2016.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ассанж укрывается в здании дипмиссии из-за опасения экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в уголовных преступлениях.

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