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Глава Минприроды России прибыл в Челябинск

Политика

С рабочим визитом

Челябинск, 16 ноября 2018, 08:27 — REGNUM  Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин 16 ноября прибыл с рабочим визитом в Челябинск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Визит Кобылкина был анонсирован уже давно. Ожидается, что в ходе него будет изучен вопрос о рекультивации закрытой 11 сентября городской свалки. Также речь может пойти о перспективах утилизации отходов, будут подняты и другие актуальные для города и региона экологические темы.

Напомним, экологические проблемы для Южного Урала являются одними из основных. Немалый вклад в загрязнение окружающей среды вносят промышленные предприятия.

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Экологические проблемы Челябинской области
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