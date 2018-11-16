Глава Минприроды России прибыл в Челябинск

Челябинск, , 08:27 — REGNUM Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин 16 ноября прибыл с рабочим визитом в Челябинск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Визит Кобылкина был анонсирован уже давно. Ожидается, что в ходе него будет изучен вопрос о рекультивации закрытой 11 сентября городской свалки. Также речь может пойти о перспективах утилизации отходов, будут подняты и другие актуальные для города и региона экологические темы.

Напомним, экологические проблемы для Южного Урала являются одними из основных. Немалый вклад в загрязнение окружающей среды вносят промышленные предприятия.