Бутина, арестованная в США, требует снять обвинения в суде

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Адвокаты гражданки Российской Федерации Марии Бутиной, которая была задержана в июле 2018 года в Вашингтоне, подали в суд США прошение о полном, либо частичном снятии с неё обвинений. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в ходатайстве.

«Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе», — говорится в документе.

По мнению защиты, обвинения в адрес Бутиной нарушают принцип свободы слова. Кроме того, некоторые пункты обвинений практически идентичны, так что нет никакого повода предъявлять их по отдельности.

Адвокаты жительницы РФ отмечают, что в трактовке понятия «работа на иностранное правительство» закон слишком расплывчат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину. Местные власти обвиняют девушку в работе агентом иностранного правительства без регистрации.

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