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Окружной суд США разрешил бизнесмену арестовывать активы Казахстана

Политика

Окружной суд Колумбии отказал Казахстану в отсрочке выполнения обязательства по арбитражному решению

Астана, 16 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Окружной суд США по округу Колумбия разрешил молдавскому бизнесмену Анатолию Стати выявлять активы Казахстана на территории США с последующим арестом с целью обеспечения арбитражного решения в размере $525 млн, сообщает сайт компании Ascom Group.

Окружной суд Колумбии отказал Казахстану в отсрочке выполнения обязательства по арбитражному решению. Стати сможет применять ограничительные действия на активы Казахстана в США, если страна не внесет судебный залог на всю сумму обязательств к 30 ноября.

Напомним, 23 марта окружной суд Вашингтона поддержал Стати в деле об исполнении арбитражного решения 2013 год на сумму $525 млн. Суд отклонил претензии Казахстана о том, что арбитражное решение не должно признаваться на территории США.

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Политическая жизнь Казахстана
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