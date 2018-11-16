Гройсман: Киев рассчитывает получить новый транш МВФ до конца года

Киев, , 08:19 — REGNUM Украинские власти рассчитывают, что очередной кредит Международного валютного фонда (МВФ) будет выделен Киеву уже в декабре 2018 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает Reuters.

Не уточняя сумму ожидаемого кредита Гройсман подчеркнул, что Украина сможет претендовать на него после того, как будет утвержден проект украинского бюджета на 2019 год. По мнению главы правительства Украины, полученный кредит МВФ позволит Киеву претендовать на займы от Всемирного банка и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что Украина должна поднять тарифы на отопление для населения, чтобы согласовать с МВФ новую программу кредитования.

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