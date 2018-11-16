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Лукашенко: мы будем расширять сотрудничество с Киргизией

Политика

Президент Белоруссии поздравил главу Киргизии с 60-летием

Лукашенко: мы будем расширять сотрудничество с Киргизией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 16 ноября 2018, 08:23 — REGNUM  Сотрудничество между Белоруссией и Киргизией будет расширяться, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении киргизскому президенту Сооронбаю Жээнбекову с 60-летием, сообщает 16 ноября пресс-служба главы Белоруссии.

Согласно сообщению, Лукашенко высоко оценил усилия Киргизии по углублению взаимоотношений с Белоруссией и отметил, что Минск и Бишкек будут продолжать развивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.

Напомним, дипломатические отношения между Киргизией и Белоруссией были установлены в 1993 году, а первое белорусское посольство в Киргизии открылось в 1999 году. В 1991 году страны подписал договор об основах межгосударственных отношений, а в 2006 году — договор о дружбе и сотрудничестве.

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Политическая жизнь Киргизии
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