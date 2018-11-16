National Interest: После выборов Трамп отыграется на внешней политике

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM После промежуточных выборов в США, на которых Республиканская партия потеряла большинство в палате представителей, президент США Дональд Трамп, скорее всего, начнет проводить гораздо более активную внешнюю политику, желая накопить «побед» перед выборами 2020 года, пишет Питер Харис в статье для американского издания The National Interest.

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Автор отмечает, что, начиная с нового года, Трампу будет намного сложнее проводить продуктивную внутреннюю политику из-за того, что демократы получили на недавних промежуточных выборах большинство в палате представителей. При таком раскладе сил, когда одна часть правительства принадлежит демократам, а другая — республиканцам, невозможно добиться таких изменений, как сокращение налогов, и формирование миграционного законодательства, и здравоохранение, и обеспечение безопасности границы. Таким образом, внимание Трампа неизбежно будет склоняться к внешнеполитическим делам — области, в которой у президента США имеется свобода для проведения собственного курса. Произойдёт своеобразное раздвоение правления Трампа: неэффективное дома, но энергичное и жаждущее «побед» во внешней политике.

По словам политологов, существует ряд причин, по которым главам Белого дома на внешнеполитической арене соответствует больший успех, нежели во внутриполитической. Прежде всего, это связано с тем, что внешнеполитический курс обычно имеет более значимые последствия, чем внутриполитические, особенно тогда, когда на кону оказываются вопросы национальной безопасности. Отчасти из-за того, что на кону оказывается так много, законодатели обычно и дают президентам большую свободу в международных делах, чем внутри страны. Поэтому главы Белого дома могут проводить свой курс, не будучи вынужденными обращать излишнее внимание на то, что происходит в самом государстве. Кроме того, благодаря конституции у исполнительной ветви власти имеются решающие полномочия для односторонних действий во внешней и оборонной политике. И современные президенты не стесняются использовать их.

Применительно к Трампу это означает, что до 2020 года он ещё может добиться целого ряда впечатляющих достижений, несмотря на препятствия, которые он ожидаемо встретит во внутренней политике. Так, одним из таких достижений может стать заключение мирного договора с Северной Кореей. Или же, если ситуация совсем обострится, Трамп может вернуться к прежней жесткой стратегии по отношению к Пхеньяну. Также вероятно, что глава Белого дома пойдёт на расширение масштабов нынешней торговой войны с Китаем и другими государствами или на наращивание неядерных и ядерных сил. Трамп также может занять еще более конфронтационную позицию по отношению к Ирану и выйти из ещё большего числа международных договоров и организаций, которые не пользуются популярностью у верных Трампу республиканских избирателей.

Тем не менее нельзя считать, что полномочия президента во внешнеполитической области столь безграничны. Трампу по-прежнему потребуется одобрение Конгресса чего бы то ни было, связанного, например, с новыми тратами. В качестве примера можно обратиться к бывшему президенту США Бараку Обаме, который столкнулся с решительным сопротивлением республиканских законодательной в своей политике в Ливии и в связи с предложением начать мирные переговоры с КНДР. Кроме того, заключать ядерную сделку с Ираном Обаме пришлось практически в обход Конгресса. По вопросу же торговли Обама столкнулся с препятствиями даже со стороны представителей собственной партии. Иными словами, едва ли можно сказать, что Обама был свободен в своем внешнеполитическом курсе.

Что же касается Трампа, велика вероятность, что из-за царящего в Вашингтоне взаимного неприятия демократы сделают всё, чтобы поставить крест на планах действующего главы Белого дома. Поскольку демократам принадлежит большинство в палате представителей, им проще создать препятствия для повестки дня Трампа, нежели каким-либо образом активно оформить или ограничить ее. Даже эти препоны будут болезненны для Трампа: демократы по-прежнему могут выступить против увеличения военных расходов — особенно в области наращивания ядерных вооружений — и продолжить расследование предположительных связей Трампа с иностранными структурами. Более того, они способны бросить вызов Трампу по таким вопросам, как применение силы, защита экономической открытости, или же подорвать дипломатический процесс ядерному разоружению Северной Кореи.

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Напомним, по результатам прошедших 5 ноября промежуточных выборов в США представители Республиканской партии смогли отбить у демократов четыре места в сенате Конгресса США, тогда как в палате представителей Конгресса ситуация сложилась не в пользу республиканцев: демократы смогли отобрать у них 30 мандатов. Иными словами, демократы получили большинство в этом органе законодательной власти.

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