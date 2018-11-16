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Канцлер Германии лично проверит обстановку в мятежном Хемнице

Политика

Спустя два с половиной месяца после приглашения

Канцлер Германии лично проверит обстановку в мятежном Хемнице
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Хемниц, Германия, 16 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  16 ноября канцлер Германии Ангела Меркель посетит саксонский город Хемниц (бывш. Карл-Маркс-Штадт), где в конце августа — начале сентября состоялись масштабные выступления жителей против политики властей по принятию беженцев и мигрантов, передает канал N-TV.

По словам канцелярии Меркель, она намерена составить личное впечатление о приверженности горожан толерантности и принципу полного уважения совместного проживания [различных культур]. Власти Хемница и министр по делам семьи приглашали Ангелу Меркель посетить город в разгар событий в начале сентября, однако тогда она ответила, что прибудет в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для многотысячных акций протеста послужила гибель местного жителя в потасовке с двумя молодыми мигрантами с Ближнего Востока. Для подавления протеста в город была стянута полиция с других федеральных земель, а спецслужбы заявили о существовании в Хемнице и других саксонских городах террористических правоэкстремистских группировок.

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Политическая жизнь Германии
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