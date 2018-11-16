Казахстан и Китай обсудили сотрудничетсво в области обороны

Астана, , 07:59 — REGNUM Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев встретился в Астане с послом Китая Чжан Сяо, сообщили 16 ноября в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в области обороны.

Напомним, в сентябре в Астане состоялась встреча министра обороны — начальника генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с главнокомандующим западным военным округом Народной освободительной армии Китая генерал-полковником Чжао Цзунци. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

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