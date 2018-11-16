Экологический транспорт: премьер-министр Франции отправится в коммуну Эссон

Париж, , 07:54 — REGNUM Накануне дня акции протеста автомобилистов «желтые жилеты» премьер-министр Франции Эдуард Филипп отправится в коммуну Эссон 16 ноября, чтобы обсудить усилия правительства по предоставлению помощи в приобретении менее загрязняющих транспортных средств, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр в сопровождении министра экологии Франсуа де Руги посетит автомобильный испытательный цех, где компания Utac Ceram проверяет соответствие транспортных средств европейским стандартам.

Сообщается, что правительство Франции собирается удвоить количество конверсионных бонусов к концу пятилетнего периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2018 года во Франции пройдет масштабная акция протеста автомобилистов «желтые жилеты». Граждане выступят против повышения цен на топливо.

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