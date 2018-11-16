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Дипломаты Казахстана и Ирана рассмотрели визовые вопросы

Политика

Стороны рассмотрели консульско-правовые и визовые вопросы

Тегеран, 16 ноября 2018, 07:49 — REGNUM  В Тегеране состоялись восьмые консульские консультации между Казахстаном и Ираном, сообщили 15 ноября в пресс-службе МИД Казахстана.

Делегация Казахстана состояла из представителей внешнеполитического ведомства и министерства юстиции. В ходе консультаций стороны рассмотрели консульско-правовые и визовые вопросы, а также защиту прав и интересов граждан двух стран.

Иранская сторона согласилась в течение года выдавать визы водителям транспортных компаний Казахстана сроком пребывания до 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле казахстанская компания «АрселорМиттал Темиртау» приостановила экспорт горячекатаных стальных рулонов в Иран из-за американских санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан остановил экспорт стали в Иран из-за американских санкций

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Политическая жизнь Казахстана
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