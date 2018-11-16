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Приморскому краю выделили более 1,5 млрд рублей на социальные задачи

Политика

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом во Владивосток

Владивосток, 16 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей Приморскому краю на медицину и другие социально-экономические задачи. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко.

По его словам, из резерва федерального бюджета для решения социально-экономических задач в Приморском крае будет выделина дотация в размере 850 млн рублей, на закупку медицинского оборудования и другие социальные нужды в регион направят еще 660 млн рублей.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом во Владивосток.

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