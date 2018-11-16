Глава МИД Германии покаялся за преступления Третьего Рейха против Польши

Берлин, , 07:38 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас покаялся перед Польшей за преступления, совершенные Третьим Рейхом во время Второй мировой войны. Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства Германии.

15 ноября Хайко Масс открыл двухдневную конференцию в Берлине, посвященную столетию немецко-польских отношений. Название конференции звучит как «Столетие польской политики Германии (1918−2018): традиция — цивилизационный разрыв — взаимопонимание — партнерство».

«Немыслимые преступления, которые немцы совершили в Польше и с Польшей, срамят нас. До сегодняшнего дня слишком мало внимания уделялось преступлениям против полек и поляков», — сказал министр в своем выступлении.

«Германия причинила нечеловеческие страдания Польше. Наша сегодняшняя дружба — большое счастье, за это я благодарен», — опубликовал он параллельно в Twitter.

Хайко Маас подчеркнул важность немецко-польской дружбы, которая необходима для поддержания единства Европейского союза. Он высказался за создание совместной культуры памяти о прошлых событиях.

Также Маас заявил, что Европа нуждается в по-настоящему европейской внешней политике и политике безопасности, центральным элементом которой должна быть «европейская восточная политика».

Конференция была приурочена к столетию независимости Польши, которое Варшава отпраздновала 11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие средства массовой информации характеризуют немецко-польские отношения последних недель как напряженные. Президент Польши Анджей Дуда вновь поднял вопрос о репарациях с Германии, также власти Польши обвинили Берлин во вмешательстве в польские муниципальные выборы.

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