Регионы Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

Чимкент, Казахстан, , 07:34 — REGNUM Аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин и хоким Сырдарьинской области Узбекистана Гофуржон Мирзаев подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщает 16 ноября агентство «Казинформ».

Регионы намерены развивать сотрудничество в области экономики, торговли, туризма, здравоохранения, культуры и спорта. Мирзаев напомнил, что в Кокчетаве предприниматели двух регионов ранее подписали инвестиционные соглашения по экспортным контрактам на $20 млн.

Напомним, товарооборот между Акмолинской областью и Узбекистаном в 2017 году составил $72 млн. Казахстанский регион экспортирует картофель, овощи, бобовые, пшеницу, ячмень и другие товары.

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