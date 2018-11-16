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Экс-глава новосибирского УГИБДД не пришёл на суд с МВД по своему же иску

Политика

Заседание перенесено

Новосибирск, 16 ноября 2018, 07:29 — REGNUM  Экс-начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах не явился на судебное заседание, прошедшее сегодня, 16 ноября, по его же иску к МВД.

«Штельмах и его представители не пришли на заседание. От ответчиков явилась только представитель ГУ МВД. Судья зачитала ходатайство Штельмаха об уточнении исковых требований. Он попросил лишь изменить формулировку приказа об увольнении — вместо слов о порочащем честь поступке он попросил уволить его в связи с выслугой лет и отменить материалы внутренней проверки. Сумма иска осталась прежней — 44 тыс. рублей», — пишет «Тайга.инфо».

Заседание было отложено до 22 ноября.

«16 ноября рассмотрение искового заявления Штельмаха С.В. к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области отложено на 22 ноября в связи с принятием к производству суда уточненного искового заявления», — пояснили ИА REGNUM в Центральном районном суде Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергей Штельмах ранее подал иск в суд с требованием восстановить его в должности и компенсировать моральный вред.

Штельмах, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет, 30 октября 2018 года был уволен «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Позже сообщалось, что им заинтересовались следственные органы в связи с продажей депутату новосибирского Заксобрания «удостоверения-вездехода».

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