Макрон не будет присутствовать на съезде мэров Франции

Париж, , 07:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия в съезде мэров Франции, который пройдет с 20 по 22 ноября в Париже, сообщает Le Figaro.

В Елисейском дворце подтвердили эту информацию.

На прошлом съезде глава государства обещал ежегодно присутствовать на данном мероприятии. Однако в этом году на съезде будет присутствовать только премьер-министр Франции Эдуард Филипп, который произнесет заключительную речь.

Сообщается при этом, что президент пригласил всех участников съезда в Елисейский дворец 21 ноября.

Напомним, на съезде 2017 года президент пообещал каждый год «давать отчет об обязательствах» правительства перед конгрессом Ассоциации мэров Франции. В съезде приняли участие более тысячи мэров.