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Макрон не будет присутствовать на съезде мэров Франции

Политика

Съезд мэров Франции пройдет 20–22 ноября в Париже

Париж, 16 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия в съезде мэров Франции, который пройдет с 20 по 22 ноября в Париже, сообщает Le Figaro.

В Елисейском дворце подтвердили эту информацию.

На прошлом съезде глава государства обещал ежегодно присутствовать на данном мероприятии. Однако в этом году на съезде будет присутствовать только премьер-министр Франции Эдуард Филипп, который произнесет заключительную речь.

Сообщается при этом, что президент пригласил всех участников съезда в Елисейский дворец 21 ноября.

Напомним, на съезде 2017 года президент пообещал каждый год «давать отчет об обязательствах» правительства перед конгрессом Ассоциации мэров Франции. В съезде приняли участие более тысячи мэров.

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Политическая жизнь Франции
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