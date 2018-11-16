National Interest: Санкции против Ирана представляют угрозу для самих США

Александр Белов, , 08:27 — REGNUM

В начале ноября администрация президента США Дональда Трампа восстановила против Ирана все санкции, которые были приостановлены после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году, из которого США вышли в мае 2018 года. Санкции нанесут удар по экспорту иранской нефти и связанной с ним банковской деятельности. По мнению Вашингтона, санкции должны заставить иранский режим согласиться на условия США. «Я уверен в том, что санкции… окажут нужный эффект и приведут к изменению поведения иранского режима… Мы на это рассчитываем», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе эфира телепрограммы Fox News Sunday. Однако ожидания Вашингтона могут не оправдаться, независимо от жесткости введенных санкций, пишет Бонни Кристиан в статье для американского издания The National Interest.

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Санкции, скорее всего, окажутся неэффективными, поскольку такова их суть: они наносят удар по незащищенным группам населения и редко вынуждают политическое руководство страны изменить свое поведение. Это особенно актуально, когда речь идет о недемократических государствах, таких как Иран, в котором население не имеет реального контроля над действиями своего правительства.

Непреднамеренные последствия санкций угрожают благополучию иранского народа, они могут нанести ущерб отношениям США со своими союзниками и вовлечь Вашингтон в третью войну в Персидском заливе. Карательные меры, которые, скорее всего, не приведут к позитивному результату, — это путь к дальнейшим конфликтам, а не к сотрудничеству, миру и продвижению американских интересов. Цель Вашингтона должна заключаться в продуктивном взаимодействии с Ираном.

Во внешнеполитическом учреждении США пришли к выводу, что санкции — это универсальное средство, которое может быть задействовано каждый раз, когда война кажется чрезмерной, но существует необходимость заставить то или иное государство согласиться с условиями Вашингтона. Однако на практике часто оказывается, что санкции не могут обеспечить заранее предсказуемый результат.

Сторонники санкций широко рекламируют успешные примеры использования санкций, но таких примеров очень мало. Анализ 85 случаев применения санкций в сфере международной безопасности показал, что за последнее десятилетие успеха удалось достигнуть только в четырех случаях. Это свидетельствует о том, что санкции не могут гарантировать достижение основных внешнеполитических целей, но могут нанести серьезный ущерб населению страны, в отношении которой эти санкции были введены. При этом могут пострадать невинные гражданские лица, которые не могут оказать особого влияния на действия своего правительства.

Иранское население в прошлом уже испытало на себе негативные последствия американских санкций. «За последние полтора года количество семей, живущих за чертой бедности, увеличилось с 22% до 40%, риал обесценился на 40%, а цены на продукты, такие как молоко, чай, фрукты и овощи, взлетели вверх… Более того, здоровье миллионов иранцев оказалось под угрозой из-за нехватки западных медицинских препаратов. Азиатские аналоги оказались неэффективными и часто приводили к серьезным побочным эффектам», — написал ирано-американский кинорежиссер и писатель Бехштех Фаршнешани в 2013 году в статье для издания The New York Times.

После восстановления американских санкций подобная ситуация может повториться вновь. Санкции направлены на банковский сектор Ирана, это может привести к блокированию линий поставок западных медикаментов и истощению имеющихся запасов, что может привести к жертвам среди гражданского населения. Дефицит, вызванный американскими санкциями, будет подпитывать в Иране антиамериканские настроения, укрепляя позиции правительства и экстремистских элементов, которые США хотят ослабить. Возможность обвинить США в голоде и болезнях всегда создает благодатную почву для тиранов и террористов.

Вероятность военного конфликта кажется вполне реальной. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции могут привести к возникновению «военной ситуации», добавив, что Иран будет бороться и одержит победу. Администрация Трампа могла бы воспользоваться санкционной схемой экс-президента США Барака Обамы, чтобы посадить Иран за стол переговоров. Однако есть серьезные основания полагать, что администрация Трампа не смогла бы повторить дипломатический подход Обамы, даже если бы захотела. Администрация Обамы стремилась заключить ограниченную сделку с Ираном, а Трамп требует от Тегерана серьезных уступок и кардинального изменения поведения. Все это происходит на фоне выхода США из ядерного соглашения, несмотря на многочисленные свидетельства того, что Иран соблюдал свои обязательства, предусмотренные в рамках ядерного соглашения.

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Все более жесткие санкции увеличивают риск возникновения ненужного военного конфликта. Однако даже если удастся избежать конфликта с Ираном, безопасность США все равно подвергается опасности. Помимо ухудшения отношений с союзниками, санкции ограничивают возможности США и создают искусственную напряженность в отношениях с Ираном, увеличивая вероятность военного вмешательства.

Более взвешенный и реалистичный подход принес бы больше пользы, как для США, так и для иранского народа. Однако дипломатические возможности США остаются весьма ограниченными, поскольку выход Трампа из ядерного соглашения разрушил и без того хрупкие позитивные отношения с Ираном, которых с таким трудом удалось достигнуть после десятилетий взаимной ненависти. Тем не менее дипломатия — это единственный способ, который может предотвратить нежелательный конфликт.