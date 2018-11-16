Якутянам обещают дороги и сдвинуть вопрос по Ленскому мосту с мёртвой точки

Якутск, , 06:36 — REGNUM Трассы Якутии «Вилюй», «Лена» и «Колыма» в ближайшие пять лет будут реконструироваться и удлиняться. Такие перемены анонсировал глава республики Айсен Николаев после беседы с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

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«Встреча прошла плодотворно, получен ряд решений, который позволит уже в 2019-м году увеличить финансирование по тем или иным направлениям строительства дорог в республике», — сообщил Айсен Николаев телеканалу «Якутия-24».

Масштабная реконструкция федеральных, региональных и внутригородских дорог Якутии начнётся в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, есть перспективы строительства в регионе моста через реку Лена.

«Сейчас разрабатываются те механизмы, которые позволят реализовать этот проект. Я уверен, что при поддержке Федерального дорожного агентства и Министерства транспорта России мы сдвинем этот вопрос с «мёртвой точки». Наконец-то будет реализована мечта всех якутян — строительство Ленского моста», — сказал Айсен Николаев.

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Аргументы, подчёркивающие необходимость этого мостового перехода, таковы: он соединит все три федеральные трассы, которые проходят в республике, и станет ключевым инфраструктурным узлом Северного широтного транспортного пояса, открывающим сквозной транспортный коридор к Северному морскому пути.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия интенсивно взаимодействует с Минтрансом РФ в поисках финансовой модели строительства моста через реку Лена. Ранее глава республики Айсен Николаев выразил уверенность в том, что решение по этому вопросу должно быть сформировано до конца 2018 год.