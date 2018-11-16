Суд отклонил жалобу компании Пригожина на Мюллера

Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Американский суд отклонил жалобу российской компании Concord Management, владельцем которой является бизнесмен Евгений Пригожин, на обвинения спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщает Reuters.

Сообщается, что адвокаты «Конкорда» пытались доказать суду незаконность обвинений Мюллера, который занимается расследованием якобы российского вмешательства в американские выборы. Компания считает, что у Мюллера не было соответствующих полномочий, чтобы выдвигать обвинения. Однако суд жалобу компании отклонил.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина потребовала разъяснений от спецпрокурора США Роберта Мюллера в связи с обвинениями компании в нарушении выборных законов США. Компания обратилась в суд округа Колумбия для получения разъяснений.

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