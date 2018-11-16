Главу избиркома Приморья спросили о ходе расследования срыва выборов

Владивосток, , 05:50 — REGNUM На заседании ЦИК зампредседателя Николай Булаев спросил председателя приморского избиркома Татьяну Гладких почему виновные в срыве второго тура выборов губернатора Приморья до сих пор не названы и не понесли наказание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как было озвучено ранее, все материалы о нарушениях 16 сентября на выборах губернатора переданы в правоохранительные органы. Следственный комитет проводит проверки.

По словам главы краевого избиркома Татьяны Гладких, проверка ещё на завершена и правоохранительные органы пока не назвали лиц, виновных в нарушениях. Нет официальных сведений и о том, какие это были нарушения.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев напомнили, что одной из главных причин отмены результатов стала ситуация в Советском районе Владивостока, где невозможно было установить результаты голосования на 13 участках — подведение итогов было сорвано. Булаев призвал поставить это дело на особый контроль и наконец выяснить, кто «захватил участок, кто помешал учесть голоса избирателей».

Ранее он настоял об отзыве заявлений в правоохранительные органы против глав участковых комиссий, где были зафиксированы нарушения.

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Также Николай Булаев акцентировал внимание избиркома Приморья:

«Тщательно проверять документы кандидатов на губернаторский пост. Уже были примеры, когда комиссии принимали излишне лояльные, а зачастую незаконные решения. К этому этапу отнестись максимально серьёзно и объективно. Не надо давать повод, чтобы кто-то потом пошёл в суды».

Проследит за ходом проверки документов кандидатов член ЦИК Евгений Шевченко, который на данный момент находится в Приморье.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября, ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора в Приморье недействительными, а председатель Элла Памфилова заявила, что нарушения при подсчете голосов стали «ударом под дых».

Выборы губернатора в Приморье пройдут 16 декабря 2018 года. Это будут уже третьи выборы главы региона в этом году. 9 сентября ни один кандидат не набрал половины голосов избирателей. Результаты второго тура выборов были отменены по рекомендации ЦИК из-за нарушений.

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