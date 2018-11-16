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Экс-глава СБУ: В войне с РФ наша армия просто не выстоит

Политика

Ясно, что противостоять не получится

Экс-глава СБУ: В войне с РФ наша армия просто не выстоит
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко и ВСУ

Киев, 16 ноября 2018, 05:44 — REGNUM  Наступательной операции России на Украину ВСУ не выдержат, заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «112 Украина».

«Прекрасно понимаем, что если наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — заявил Смешко.

При этом бывший руководитель украинской спецслужбы подчеркнул, что у Киева нет успехов не то что в военном развитии, но и в экономике, которая не тянет военный бюджет.

Отметим, что украинское руководство, вопреки очевидности, заявляет о «мощи и успехах» своей армии. В конце сентября президент Украины Петр Порошенко назвал армию одним из приоритетов для Киев — наряду с «языком» и «верой».

Читайте ранее в этом сюжете: «Армия, язык и вера» — Порошенко о приоритетах Украины по пути в ЕС и НАТО

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