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Подозреваемый в рассылке бомб в США отрицает свою вину

Политика

Его позицию донесли адвокаты

Нью-Йорк, США, 16 ноября 2018, 05:47 — REGNUM  Житель Флориды Сезар Сайок, арестованный по подозрениям в рассылке взрывных устройств противникам политики президента США Дональда Трампа, не признал своей вины на суде, сообщает The Ledger.

Сообщается, что в Нью-Йорке прошло заседание суда, где слушалось дела Сайока. Обвиняемый отрицал свою вину по всем 30 пунктам обвинения. При этом отмечается, что во время заседания Сайок молчал, а его позицию заявляли адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября спецслужбы США арестовали подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами 56-летнего Сезара Сайока. Ему были предъявлены обвинения по 30 пунктам, по совокупности которых Сайоку может грозить пожизненное заключение.

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