Пентагон назвал стоимость Космических сил США

Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Создание Космических сил США обойдется бюджету Соединенных Штатов в сумму до $10 млрд, заявил первый заместитель американского министра обороны Патрик Шанахан, сообщает The Hill.

По его словам, $10 млрд являются максимальной суммой, которую может потребовать создание нового подразделения. Он подчеркнул, что на самом деле затраты могут быть и меньше $5 млрд. Ранее, в сентябре, министр ВВС Хизер Уилсон называла сумму в $12,9 млрд, которые могут потребоваться для создания такого рода войск в ближайшие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания космических войск. Он подчеркнул, что новый род войск необходим, чтобы не отставать от России и Китая. Несмотря на то, что Космические силы США еще не созданы, товары с символикой этого ведомства стремительно расходятся с прилавков.

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