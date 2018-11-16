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Сенаторы США предложили приостановить импорт оружия саудитам

Политика

Законопроект внесен на рассмотрение группой сенаторов – демократов и республиканцев

Сенаторы США предложили приостановить импорт оружия саудитам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Вашингтон, 16 ноября 2018, 05:12 — REGNUM  Законопроект о запрете импорта американского оружия Саудовской Аварии внесен на рассмотрение группой сенаторов — демократов и республиканцев, сообщается в заявлении Комитета по иностранным делам конгресса.

Уточняется, что это делается в связи с убийством в Стамбуле (Турция) саудовского журналиста Джамаля Хашогги и из-за ситуации в Йемене. Документ составлен демократами Бобом Менендесом, Джеком Ридом и Джен Шахин, а также республиканцем Тоддом Янгом.

Если законопроект примут, то американцы не смогут поставлять Эр-Рияду оружие, а также — заправлять самолеты коалиции, которая во главе с Саудовской Аравией ведет войну с хуситами в Йемене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Эр-Риядом назван заказчик убийства Хашогги — бывший заместитель главы саудовской разведки Ахмад аль-Ассири. Саудовский генпрокурор Сауд аль-Мохеб запросил для заказчика и четверых исполнителей смертную казнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия назвала заказчика убийства журналиста Хашогги

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США и Саудовская Аравия
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