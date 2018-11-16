Во Флориде проведут ручной пересчет голосов

Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Власти Флориды приняли решение провести ручной пересчет голосов на выборах сенатора от этого штата по причине небольшого разрыва в голосах, сообщает NBC News

Согласно данным телеканала, кандидат от республиканцев Рик Скотт опередил демократа Билла Нельсона на 12,6 тысяч голосов, что составляет 0,15%. Подчеркивается, что к ручному подсчету голосов могут прибегать в случае, если разрыв между кандидатами составляет меньше 0,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что одной из причин поражения республиканцев на выборах в Палату представителей конгресса могли быть подтасовки на выборах. По его словам, были выявлены случаи, когда люди голосовали несколько раз на одном участке.

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